“عليكم إدراك الحقيقة المرة”… خامنئي يوجه دعوة عاجلة إلى السعودية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دعا المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، السعوديين إلى إدراك حقيقة، أن الولايات المتحدة تقوم بنهب الأموال السعودية بشكل صارخ.
وقال خامنئي في كلمة ألقاها، أمس الجمعة، خلال استقباله رؤساء السلطات الـ3 في إيران ومجموعة من المسؤولين إضافة إلى المشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية، في طهران، إن “أمريكا ليست عدوة فقط لبلاده وإنما لكافة دول العالم الإسلامي ومنها فلسطين وكذلك شعوب غرب آسيا شمال إفريقيا”، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.
وتابع: “هم يقولون صراحة إن السعوديين لا يملكون سوى المال فيجب أن نذهب وننهبهم، هذا عداء صريح مع بلد وشعب وعلى السعوديين أن يتفهموا هذه الحقيقة و ما هو واجبهم أمام كل هذه الإهانات”.
واعتبر المرشد الإيراني أن “سبب عداء الولايات المتحدة هو الهوية الإسلامية لتلك البلدان”، مضيفا أن الأمريكيين “يعارضون مفاهيم الإسلام ومعانيه، وهم أشد أعداء للجمهورية الإسلامية”.
وأردف: “هل يوجد عداء أكبر من هذا؟ إنه عداء واضح للبلد والشعب. فليدرك المسؤولون السعوديون حقيقة هذا العداء وما مسؤولية الإنسان الشريف أمامه، وليدركوا مسؤولياتهم أمام إهانات كهذه من منطلق الغيرة العربية والشرف الإسلامي”.
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