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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
يبدو أنّ كمية البصق التي وجّهها أطفال مدينة القدس المحتلة لوجه المطبع السعودي محمد سعود حينما زارَ المسجد الأقصى “مطبّعاً” بحماية شرطة الإحتلال الإسرائيليّ، لم تكن كافيةً لأن تردعه عن توجهاته الداعمة للإحتلال الإسرائيلي.
ونشر المطبع السعودي مقطع فيديو على حسابه بـ”تويتر” صوّره من قلب العاصمة السعودية الرياض، عبّر فيه عن دعمه وتأييده للقصف الذي تشنه الطائرات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي أدى لاستشهاد 34 شهيدا، وعشرات الجرحى.
وفي الفيديو يقول محمد سعود: “مواطني إسرائيل أنا موجود في الرياض بالسعودية، وأريد أن أدعو لكم بالنصر على الإرهاب .. أنا أدعم دولة إسرائيل وشعبها اليهودي وأدعو لحكومة إسرائيل ونتنياهو بالنصر على الإرهاب “.وقال في فيديو آخر إنه يشجب ويدين ما تقوم به حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وأنّه يصلي لأجل “سلام” الشعب الإسرائيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر المطبع السعودي يُحيّي إسرائيل على مجازرها في غزة كما يريد “بن سلمان”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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