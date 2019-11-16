وصول (200) ألف طن من القمح إلي ميناء بورتسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت هيئة الموانى البحرية عن وصول (3) بواخر من القمح لميناء بورتسودان الشمالي وهي تحمل حوالي (200) ألف طن. وأعلن أحمد محجوب سليمان مدير الميناء في تصريح عن تفريغ باخرتين التي تصل إلي (123) ألف طن، بجانب إستمرار إنزال حمولة الباخرة الثالثة التي تصل إلي (75) ألف و587 طن، كاشفاً عن وصول (4) بواخر من السُكر تم تفريغها بإجمالي (140) ألف طن. وأشار محجوب لوصول (25) ألف طن من الذرة إغاثة لدولة جنوب السودان سيتم ترحيلها خلال الايام المقبلة.

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