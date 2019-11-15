شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصيب نحو “4” أشخاص إصابات بعضهم خطرة، في هجوم مسلح نفذه الرعاة المسلحين، علي قرية شمال مدينة كبكابية، عقب إعتراضهم مواشي كانت تعبث بمزارعهم.

وتزايدت مؤخراً الهجمات المسلحة علي المزارعين في إقليم دارفور، من قبل جماعات مسلحة، وتتغاضي السلطة الانتقالية علي الجرائم المتكرره التي تقع بين الحين والاخر في إقليم دارفور.

وكشف مصدر ل”صوت الهامش” أن مسلحين علي متن دراجات بخارية، غارت علي منطقة “أربعة بيوت” شمال غرب مدينة كبكابية شمالي دارفور، وأطلقت النار بصورة عشوائية،علي مزارعين سبق وإن إعترضو مواشي تخص المليشيات المسلحة .

وأشار المصدر الي الهجوم المسلح أوقع نحو أربعة إصابات إصابة أحدهم يدعي “ادم أبكر محمد” خطرة إستدعي نقله لمستشفي كبكابية لتلقي العلاج. المادة السابقة مجلس الوزراء يُخفض الصرف على الأجهزة الأمنية في موزانة 2020م المقالة القادمة حركة مناوي: اتفاقية الدوحة انتهت بسقوط النظام المباد….

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنفلات أمني بدارفور…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.