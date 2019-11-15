التاريخ: 15-نوفمبر-2019
0 مشاهدة
تمكنت شرطة كسلا من القبض على متهمين بالاتجار بالبشر وذلك على إثر البلاغ الذي تقدم به أحد الأشخاص أفاد في بلاغه بأنه تلقى اتصالاً من أحد الأشخاص مطالباً إياه بدفع مبلغ 90.000 جنيه مقابل إطلاق سراح ابن شقيقته، ليتم تكوين تيم من أفراد المباحث ليتمكنوا من القبض على المتهم الأول عند حضوره لاستلام المبلغ المالي.
ومن خلال التحري مع المتهم أفاد بأن المتهم الثاني أرسله لاستلام المبلغ المالي ليتمكن تيم المباحث من القبض على المتهم الثاني ومعه الرهينة البالغ من العمر 21 عاماً طالب ليدون في مواجهتهم بلاغات بالاتجار بالبشر، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الإفراج عن رهينة بكسلا لدى تجار البشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.