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الإفراج عن رهينة بكسلا لدى تجار البشر

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التاريخ: 15-نوفمبر-2019

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الإفراج عن رهينة بكسلا لدى تجار البشر

تمكنت شرطة كسلا من القبض على متهمين بالاتجار بالبشر وذلك على إثر البلاغ الذي تقدم به أحد الأشخاص أفاد في بلاغه بأنه تلقى اتصالاً من أحد الأشخاص مطالباً إياه بدفع مبلغ 90.000 جنيه مقابل إطلاق سراح ابن شقيقته، ليتم تكوين تيم من أفراد المباحث ليتمكنوا من القبض على المتهم الأول عند حضوره لاستلام المبلغ المالي.

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ومن خلال التحري مع المتهم أفاد بأن المتهم الثاني أرسله لاستلام المبلغ المالي ليتمكن تيم المباحث من القبض على المتهم الثاني ومعه الرهينة البالغ من العمر 21 عاماً طالب ليدون في مواجهتهم بلاغات بالاتجار بالبشر، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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