الإفراج عن رهينة بكسلا لدى تجار البشر

تمكنت شرطة كسلا من القبض على متهمين بالاتجار بالبشر وذلك على إثر البلاغ الذي تقدم به أحد الأشخاص أفاد في بلاغه بأنه تلقى اتصالاً من أحد الأشخاص مطالباً إياه بدفع مبلغ 90.000 جنيه مقابل إطلاق سراح ابن شقيقته، ليتم تكوين تيم من أفراد المباحث ليتمكنوا من القبض على المتهم الأول عند حضوره لاستلام المبلغ المالي.

Advertisements

ومن خلال التحري مع المتهم أفاد بأن المتهم الثاني أرسله لاستلام المبلغ المالي ليتمكن تيم المباحث من القبض على المتهم الثاني ومعه الرهينة البالغ من العمر 21 عاماً طالب ليدون في مواجهتهم بلاغات بالاتجار بالبشر، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)