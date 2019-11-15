تصدير أكثر من ألف طن من السمسم

كشف خالد الشيخ ميرغني المدير التنفيذي لمحلية أم روابة رئيس مجلس إدارة أسواق المحاصيل بالمحلية عن تصدير ألف و325 طن من السمسم والكركدي منذ الأول من نوفمبر، بجانب دخول الشركات والتجار لشراء المحاصيل وأعلن أن الموسم التسويقي بدأ الآن وسط بشريات بوصول كميات كبيرة من المحاصيل النقدية.

وأوضح في تصريح بحسب (سونا)، إلى أن الموسم الزراعي لهذا العام يبشر بإنتاج وفير ونجاح بكل المقاييس وفقاً لمعدلات الأمطار التي هطلت بمعدلات غزيرة في مناطق مختلفة، بجانب التوسع الكبير في زراعة المحاصيل الزراعية وزيادة مساحات المحاصيل النقدية.

وأضاف أن هناك زيادة في حجم المساحات المستهدفة للموسم الزراعي والتوسع للمحاصيل النقدية خاصة السمسم، وعزت تلك الزيادة في مساحات محصول السمسم إلى الارتفاع الكبير للأسعار محلياً وعالمياً.

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وأوضح أن الاستعدادات التي اكتملت وشملت تهيئة البيئة داخل السوق الرئيسي للمحاصيل بالمحلية مع توفير معينات ووسائل الحركة كافة للفرق التي ستقوم بالطواف على الأسواق الفرعية المنتشرة، بجانب نقاط الرقابة الثابتة المتحركة وذلك منعاً لتهريب المحاصيل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)