اقتصادي يدعو لتوسيع قاعدة الصادرات

التاريخ: 15-نوفمبر-2019 فى : اقتصاد 0 مشاهدة دعا بروفيسور محمد الجاك أحمد أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم إلى توسيع قاعدة صادرات البلاد إلى الأسواق الخارجية لتشمل المحاصيل الواعدة مثل الذرة الشامية وفول الصويا والقوار وغيرها وذلك بتعظيم عائداتها لدعم الاقتصاد القومي للبلاد. وشدد الجاك في تصريح بحسب (سونا)، على ضرورة إنفاذ موجهات البرنامج الاقتصادي المعلن خاصة في مجال زيادة الصادرات. وناشد القطاع الخاص الوطني للتنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية بالبلاد. Advertisements وثمن الجاك اهتمام الدولة بزيادة حجم صادرات البلاد عبر تحفيز المنتجين باعتبارهم أهم طرف في المعادلة الاقتصادية بالبلاد. وأشاد بقرار مجلس الوزراء الرامي إلى إعادة تشكيل المجلس القومي لتنمية الصادرات وذلك لمعالجة التشوهات والمشكلات كافة التي يعاني منها سجل الصادرات، بجانب الممارسات التي كانت تتم في هذا الإطار بصورة عامة والتي من بينها الرسوم والجبايات غير القانونية وتجارة الأجانب ومشكلات البنية التحتية وغيرها من المشكلات التي ظلت عائقا أمام انسياب الصادرات السودانية للأسواق الخارجية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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