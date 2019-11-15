وقاية النباتات: تدابير احترازية لمكافحة الجراد

أعلن مدير إدارة مكافحة الجراد بوقاية النباتات بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية المهندس كمال سليمان عبيد، عن تدابير احترازية للاستعداد لصد أي هجوم للجراد المتوقع دخوله من أثيوبيا وإريتريا، وذلك بإرسال طائرة و10 عربات تاتشر مزودة بمواد رش لولاية نهر النيل.

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وقال في تصريح بحسب (سونا)، إن موقف الجراد تحت السيطرة تماماً وذلك بفضل توفير وقود الطائرات والمبيدات، وأشار إلى أن ما تمت مكافحته حتى الآن هو توالد محلي مرصود في المناطق الخضراء وفي زراعات المحور، وأكد عدم اجتياح أي أسراب للجراد لأي منطقة بالبلاد، كما أشار إلى أن فرق العمل ستواصل عملها في المسح والمكافحة بهدف تأمين العروة الشتوية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)