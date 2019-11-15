بروف “فدوى”: تفكيك الخلايا الجهادية بجامعة الخرطوم

التاريخ: 15-نوفمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة Advertisements اكدت بروفيسور فدوى عبد الرحمن مديرة جامعة الخرطوم ضرورة العمل للحيلولة دون تكرار العنف بالجامعات بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة تطبيقاً لشعارات الثورة (حرية، سلام وعدالة). واشارت فدوى فى حديثها لبرنامج مؤتمر اذاعى بثته اذاعة أم درمان نهار اليوم بحسب (سونا)، انه تم وضع ترتيبات لتفكيك الوحدات الجهادية بالجامعة، وأضافت ان الطلاب جاءوا إلى الجامعة بروح جديدة لمواصلة الدراسة دون عنف بهدف استقرار العام الدراسي بالجامعة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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