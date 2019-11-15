الحكومة: تحقيق القيمة المضافة لن يأتي بالشعارات

التاريخ: 15-نوفمبر-2019
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قطع وزير مجلس الوزراء السفير عمر مانيس بأن تحقيق القيمة المضافة لن يأتي إطلاقاً بالشعارات أو بالسمعة التاريخية أو بالأحلام، إنما بالجودة، مؤكداً أنها المفتاح السحري لتقدم وريادة الدول.
وأعلن عن جدية الدولة في إجراءات انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية، وقال مانيس في ورشة عمل السياسة الوطنية للجودة التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن موضوع الورشة واحد من الأهداف الأساسية للانضمام، وقال إن الوصول لتحقيق الجودة في خدمات الصحة والتعليم والسلع ليس بكثرتها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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