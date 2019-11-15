(376) صيدلية لتقديم خدمة التأمين الصحي بالخرطوم

التاريخ: 15-نوفمبر-2019
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أكد مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بهيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم د. طلال محمد علي، أن الهدف من التأمين الصحي هو التخفيف عن المواطن من الصرف على العلاج.
وأبان أن الهيئة تسعى دوماً لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الصيدلانية بيسر للمؤمن عليهم، وأشار إلى أن تحديد الأدوية بقائمة التأمين يتم وفق القائمة الأساسية القومية، بالإضافة لقائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية للكبار والأطفال، وموجهات العلاج القياسية وهي أدوية مسجلة بواسطة المجلس القومي للأدوية والسموم.
وأضاف طلال أن القائمة تحتوي على (654) نوعاً من الأدوية، لافتاً إلى أن عدد الصيدليات التي تقدم الخدمة الدوائية في جميع محليات الولاية تبلغ (376) صيدلية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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