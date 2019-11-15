آلية تنسيق بين جهاز المغتربين والمنظمة الدولية للهجرة

التاريخ: 15-نوفمبر-2019
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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة رغبتها في دعم جهود السودان في المجالات الإنسانية واستضافة اللاجئين والمهاجرين ودمجهم مشروعات الشباب.
ودعا اجتماع لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج والمنظمة الدولية للهجدرة بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى إنشاء آلية للتنسيق المشترك بين الطرفين وعدد من الجهات ذات الصلة، بغرض تحسين وتطوير المشروعات المطروحة خاصة فيما يلي العائدين والاستفادة من الخبرات المهاجرة وطرح مشروعات جديدة.
وأكد الأمين العام لجهاز المغتربين عصام متولي التزام الجهاز التام بفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين، بجانب إعداد خطط مستقبلية لتوفير مشروعات إعادة الإدماج للسودانيين العائدين من المملكة العربية السعودية وليبيا على وجه الخصوص.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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