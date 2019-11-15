عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيحة

نعمات: إحالة البشير لـ”الجنائية” ليس من اختصاص القضاء

غازي: ملاحقة مدبّري”انقلاب 89″ تصفية للخصومة وتغطية للفشل

النائب العام يشك لجنة للتحقيق في إعدام ضباط 28 رمضان

مباحثات سودانية ـ أمريكية حول ترفيع التمثيل الدبلوماسي وقائمة الإرهاب

الوطن

رئيسة القضاء: إحالة البشير لـ “الجنائية” ليس من اختصاصنا

“الثورية” ترفض خرق إعلان جوبا

الشعبي يطالب بمحاكمة قوى الحرية بتهمة الإنقلاب

نبيل أديب: بدء التحقيق في فض الاعتصام خلال يومين

موسى هلال وأتباعه يبدأون إضراباً عن الطعام

الكودة في الوطن بمراجعاته .. ومعاً نحو التغيير لمستقبل أفضل

التوقيع على ميثاق نبذ العنف الطلابي بجامعة النيلين

التيار

حيدر إبراهيم بـالتيّار: أقتر قيام هيئة لمناصحة الحكومة

مصادر للتيّار”: تغيير أربعة سفراء وإعفاء ملحقيّين

إعفاء مدير عام البنك الزراعي ومطالب بمحاسبته

الخرطوم: التعاقد لـ”مترو معلّق” لربط مدن العاصمة

انطلاق مهرجان بورتسودان عاصمة للثقافة العربية في “28” نوفمبر الجاري

الجريدة

اشتباكات وإشهار”طبنجة” في اجتماع لنقابة المعلمين

حيدير إبراهيم يدعو إلى حل الجيش السوداني

الشفيع خضر: نجاح المرحلة الانتقالية مرهون بمساومة تلبي طموحات الإسلاميين واليساريين

نعمات: إحالة البشير لـ”الجنائية” ليس من اختصاص القضاء

موسى هلال ورفاقه بالمعتقل يدخلون في إضرابٍ مفتوح عن الطعام

حزب التحرير: تسوّل القروض لن يحل الأزمات

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الانتباهة

اشتباكات وإشهار سلاح خلال لقاء للمعلمين

غازي: فكرة ملاحقة مدبري انقلاب الإنقاذ”غبيّة”

لجنة للتحقيق في إعدام”28″ ظابطًا

مجلس الصحوة: الحكومة مسؤولة عن صحة هلال ورفاقه في المعتقل

رئيس الثّورية للانتباهة”: سنشارك في مفاوضات”21″ نوفمبر

تحذيرات من طقس سيئ سيضرب البلاد خلال ساعاتٍ

“305” ملايين دولار من صندوق النقد العربي للبلاد

السوداني

“305” ملايين دولار من صندوق النقد العربي للسودان

اتحاد العمّال يقترح”8778″ جنيهًا حدًا أدنى للأجور

لجنة للتحقيق في إعدام ضباط” حركة28 رمضان”

إضراب موسى هلال عن الطعام

القيادي بالحزب الشيوعي لـ”السوداني”: ليس هناك قوى على الأرض تستطيع إخراجنا من قوى الحرية والتغيير

إقالة مدير البنك الزراعي

الأرصاد تحذّر من موجة طقس سيئ تضرب البلاد

الشعبي يطالب بمحاكمة قوى الحرية والتغيير بتهمة الانقلاب على البشير