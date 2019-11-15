مساءلة من يخالف قواعد السلوك السلمي بالجامعات

التاريخ: 15-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة حيا د. أبو عبيدة الطيب عميد كلية القانون بجامعة النيلين القوى السياسية الموقعة على ميثاق نبذ العنف. Advertisements وقال ان كل من يخالف قواعد السلوك السلمى بالجامعات ستتم اتخاذ إجراءات قانونية فى مواجهته داعياً إلى أهمية سيادة وحكم القانون وتحقيق العدالة. بينما قال معتز محمد بشير ممثل عمادة شؤون الطلاب بجامعة النيلين فى برنامج مؤتمر اذاعى بثته نهار اليوم بحسب (سونا)، ان ملف العنف بالجامعات أحد أهم الملفات التى تم التوافق بشأنها بين عمادات شؤون الطلاب بالجامعات. وقال إن القوى السياسية الموقعة على ميثاق نبذ العنف أمنت على ضرورة ضم كل القوى السياسية للميثاق ضماناً لاستقرار العام الدراسي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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