الأمة بالجزيرة يطالب بالتوزيع العادل لمقاعد البرلمان

نفذ حزب الأمة القومي بولاية الجزيرة اليوم وقفة إحتجاجية بداره بمدني طالب فيها بالتوزيع العادل لمقاعد البرلمان القومي. ودعا الأستاذ خلف الله احمد الشريف رئيس حزب الأمة القومي بولاية الجزيرة بحسب ( لسونا)، للتوزيع العادل لمقاعد البرلمان القومي وذلك على أساس الكثافة السكانية بكل ولايات السودان. Advertisements مؤكداً أن توزيع مقاعد البرلمان على الولايات سيحقق شعارات الثورة المجيدة التي سطرها الشعب السوداني البطل وضحى من أجلها خيرة شباب الوطن حيث بدأت شرارة الثورة من الولايات التي طالبت بحقوقها المشروعة في تمثيل البرلمان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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