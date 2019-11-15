البعث الاشتراكي: ميثاق نبذ العنف الطلابي أخلاقي

قال مزمل حسن وداعة الله ممثل جبهة كفاح الطلبة بحزب البعث الاشتراكى ان ميثاق نبذ العنف الطلابى الموقع هو ميثاق أخلاقى يجب الالتزام به دفعاً للعملية التعليمية مؤكداً ان القوى السياسية تؤمن على أهمية الميثاق.

من جانبه قال محمد البشرى ممثل الطلاب الأنصار بحزب الامة القومى فى برنامج مؤتمر اذاعي بثته اذاعة أم درمان نهار اليوم بحسب (سونا)، ان أسلوب العنف الطلابى أدخلته الجامعات السودانية الوحدات الجهادية بالجامعات مؤكداً حرصهم على ضرورة ايقاف العنف والعمل على تهيئة البيئة الجامعية لاستقرار العام الدراسي .

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وقال محمد يحى مرسال ممثل حركة جيش تحرير السودان ان دوافع العنف في الجامعات مرتبط بالبيئة فى الخارج داعياً لتبنى نهج نبذ العنف فى العادات والتقاليد والمناهج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)