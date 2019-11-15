إحالة طفل لدار الأشباب أدين قتل صديقه

أصدرت محكمة الأسرة والطفل بأم درمان برئاسة القاضي إبراهيم حسن الطاهر قرارها في مواجهة طفل جانح متهم بقتل صديقه أثناء لهوهم بإحالته لدار الأشبال لمدة ثلاث سنوات، وأن تدفع أسرته لأسرة المرحوم الدية الكاملة وقدرها (337) ألف جنيه.

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وبالعودة للتفاصيل الكاملة لهذه القضية بحسب صحيفة الدار، فعندما كان المرحوم والمتهم يلهوان مع بعضهما بالقفز على نار مشتعلة بأحد أحياء أم درمان، قام الجاني بدفع المجني عليه على النار مما تسبب له في حروق من الدرجة الأولى، وعقب وقوع الحادثة اتخذت الشرطة كل الإجراءات القانونية اللازمة وأسعف الطفل المصاب للمستشفى إلا أنه توفى متأثراً بالإصابة، عندها تم تقديم المتهم للمحكمة دائرة الاختصاص الأسرة والطفل وبعد سماع الحيثيات صدر الحكم السابق ذكره.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)