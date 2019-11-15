أسرة تتمسك بالقصاص في مقتل ابنها بثلاث طعنات

أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي حاتم علي عقوبة الإعدام شنقاً لشاب قتل صديقه طعناً بالسكين إثر نقاشات دارت بينهما وذلك بمنطقة المايقوما بالحاج يوسف.

وجاء قرار المحكمة بإدانة المتهم بالقتل العمد لعدم استفادته من أي مانع أو دفع وارد في القانون الجنائي ولم يستفد كذلك من الاستثناءات الواردة لحق الدفاع الشرعي أو المعركة المفاجئة، بجانب تمسك أولياء الدم بالقصاص.

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ووفقاً للتفاصيل التي تحرت فيها الشرطة بحسب صحيفة الدار، فإن المجني عليه طلب من المتهم احضار ركشة لشراء الخمر وعندما رفض الأخير دار بينهما نقاش تم فضه، وتكرر في اليوم التالي حيث تلقى المجني عليه 3 طعنات، عليه فور ضبط المتهم وتدوين بلاغ في مواجهته وسجل اعترافاً قضائياً، وجهت له النيابة تهمة القتل وأحالت الملف للمحكمة التي باشرت إجراءاتها بسماع القضية كاملة وبوزن البينة جاء قرارها أعلاه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)