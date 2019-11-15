وفاة شيخ ثمانيني داخل كشك بالقضارف

تلقت شرطة سلامة البي بالقضارف بلاغاً من أحد المواطنين أفاد في بلاغه بالعثور على جثة أحد الأشخاص متوفياً في ظروف غامضة داخل كشك بالمنطقة الصناعية.

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وبتلقي الشرطة للبلاغ تم تحريك عربة مسرح الحادث والتعرف على اسم المتوفي ومن خلال المعاينات اتضح بأنه يبلغ من العمر ثمانين عاماً، لتقوم الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل الجثمان للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي لمعرفة أسباب الوفاة، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)