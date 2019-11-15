القبض على متهمين بحيازة ذخيرة داخل بص سفري

التاريخ: 15-نوفمبر-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة تمكن ملازم أول يتبع لإحدى الجهات النظامية من القبض على متهمين وبحوزتهم 3.780 طلقة ذخيرة و3 خزن فارغة، وذلك داخل بص سفري بمنطقة القلابات، ليدون في مواجهتهم بلاغ تحت المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة، بشرطة الأوسط بمحلية القضارف. Advertisements ويتابع المتحري بحسب صحيفة الدار، الإجراءات لإكمال ملف البلاغ لرفعه إلى جهات الاختصاص معضداً بأدلة الاتهام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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