الإعدام لمغتصب طفلة عطبرة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت محكمة الأسرة والطفل بعطبرة قراراً قضى بالإعدام شنقاً حتى الموت للمدان باغتصاب طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام وذلك بحي الوحدة بعطبرة.

وتشير تفاصيل البلاغ إلى أن أسرة الطفلة تقدمت ببلاغ تفيد من خلاله تعرض ابنتهم لعملية اغتصاب وبالإرشاد تم القبض على المتهم البالغ من العمر 25 عاماً كما تم عرض الطفلة للطبيب الذي أكد واقعة الاغتصاب ودون بلاغ تحت المادة 45 ب من قانون الأسرة والطفل كما أحيل البلاغ للمحكمة التي عقدت جميع جلساتها في القضية واوقعت عقوبة الإعدم على المتهم. المادة السابقة تفاصيل جديدة في مقتل الطالبة الجامعية على يد أجانب بالخرطوم… المقالة القادمة منعا للحفلات الإنتقامية.. بقلم هنادي الصديق

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