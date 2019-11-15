حمدوك يصدر قرارا بإعفاء مدير البنك الزراعي السوداني….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك قرارا اليوم بإعفاء السيد/صلاح حسن أحمد من وظيفة مدير عام البنك الزراعي السوداني، وذلك بناءً على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

ووجه القرار وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والبنك الزراعي السوداني والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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