الكشف عن تغيير (4) سفراء بوزارة الخارجية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الكشف عن تغييراتٍ كبيرة على مستوى”4″ سفارات بوزارة الخارجية.

وقالت مصادر صحفية إنّ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سيعيّن”4″ سفراء في كلٍ من”واشنطون، القاهرة، أديس أبابا، باريس”، لتسيير المهام إلى حين تسمية سفراء جدد دائمين.

وأوضحت المصادر أنّ الدبلوماسيين سيقومون بتسيير المهام الدبلوماسية في عددٍ من السفارات التي وصفها بالمهمة

إلى حين إكمال التشاور والترشيحات بين مجلس الوزراء والسيادي.

وكشفت عن صدور قرار رسمي بإعفاء ثلاثة ملحقين ثقافيين، وهم الملحق الثقافي بالسفارة السودانية بلندن الكاتب الصحفي محمد مصطفى البطل، وراشد عبد الرحيم بالسفارة السودانية بالقاهرة. المادة السابقة تدهور الحالة الصحية لزعيم المحاميد موسى هلال… المقالة القادمة نعمات: تسليم البشير للجنائية ليس من اختصاص السلطة القضائية…

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