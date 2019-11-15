تدهور الحالة الصحية لزعيم المحاميد موسى هلال…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد مجلس الصحوة الثوري دخول رئيسه الشيخ موسى هلال وجميع أسرى ومعتقلي مجلس الصحوة الثوري في المعتقلات والسجون والزنازين بالخرطوم في إضراب مفتوح عن الطعام منُذُ مساء الإثنين من هذا الاسبوع رفضاً لإعتقالهم.

وكشف الناطق الرسمي بإسم مجلس الصحوة أحمد محمد أبكر في تصريح (الخميس 14نوفمبر 2019م)، عن دخول ثلاثة من المعتقليين وهم فتحي موسى هلال ، التهامي آدم عيسى ، عبد الباسط موسى هلال، في حالات خطرة وأوضاع صحية صعبة جراء هذا الإضراب عن الطعام.

وحمل المجلس اللجنة الأمنية لجنرالات البشير المسؤولية عن صحة وسلامة رئيس مجلس الصحوة الثورى ورفاقه وأبناءه.

وطالب مجلس الصحوة مجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وكافة المنظمات الدولية والجهات ذات الصلة بالتدخل فوراً والوقوف على أوضاعهم الصحية وإطلاق سراحهم فورا. المادة السابقة اللجنة المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام تبدأ أعمالها في الأيام القادمة…. المقالة القادمة الكشف عن تغيير (4) سفراء بوزارة الخارجية…

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