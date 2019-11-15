لا تغلقوا ابواب الخير

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كل يوم تظهر انباء عن قرارات مرتقبة يمكن ان تكون اثارها كارثية علي الكثيرين من ابناء شعبنا.

ومن هذه القرارات المتوقع صدورها قريبا مايتردد في بعض الاروقة عن نية لدي الحكومة من ﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻘﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺇﻏﻼﻕ ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺗﺠﻔﻴﻒ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﻱ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ.

انه بلا شك خبر صادم وقرار خاطئ سينعكس سلبا علي مئات بل الاف الايتام والمساكين الذين كانت المنظمة تقدم لهم العون ، ولايختلف اثنان علي الجهد الايجابي الملموس الذي ظلت منظمة الدعوة الاسلامية تقوم به في قطاعات التعليم والصحة والاغاثة وغيرها من الاحتياجات الاساسية للسودانيين وبالذات في مواقع التداخل العرقي والتهميش التي تنشط فيها المنظمة وتعمل باجتهاد من اجل تغطيتها هذا ناهيك عن المئات من فرص العمل التي توفرها للسودانيين بحكم ان المقر في البلد والخطر الذي ستتعرض له مئات العائلات التي تعتمد علي ابنائها الذين يشغلون هذه الوظائف لذا لابد من الانتباه بشكل جيد الي الاثار السالبة التي ستنجم حتما عن هذا القرار الخطير.

ولن نقول ان المنظمة غير مسيسة فالقاصي والداني والخاص والعام يعلمون بعلاقتها بالحركة الاسلامية وارتباطها الوثيق بها حتي ان العميد (وقتها) عمر البشير سجل بيان انقلابه المشؤوم الذي اذيع صبيحة الثلاثين من يونيو من داخل استديوهاتها الخاصة في بالخرطوم وهذا مع غيره من المواقف قد تكون مبررات يطرحها القائلون باغلاق مكتبها واعتذار السودان ان يكون دولة المقر ، ومع عظم الجرم الذي ارتكبه القائمون علي امر المنظمة يومها الا انه ليس كاف لقطع ارزاق مئات العوائل من السودانيين وحرمان المئات من المحتاجين ، وليعلم الجميع ان استمرار احتضاننا لمقر المنظمة فيه خير كبير علمنا ام لم نعلم.