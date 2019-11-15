السجن والجلد لثلاثة متهمين بنهب طالب جامعي بأم بدة

التاريخ: 15-نوفمبر-2019
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أصدرت محكمة جنايات المدينة بأم بدة حكماً قضى بالسجن ستة أشهر في مواجهة ثلاثة متهمين بنهب طالب جامعي بأم بدة وأمرت المحكمة بجلد المدانين 60 جلدة لكل مدان، وتعويض الشاكي مبلغ أربعة ألف تحصل عن الطريق المدني.
وتعود تفاصيل قضية الاتهام بحسب صحيفة الدار، إلى أن الشاكي طالب جامعي تقدم ببلاغ بقسم الشرطة أفاد فيه بأن ثلاثة متهمين تمكنوا من نهبه جهاز موبايل أثناء إجرائه مكالمة في الشارع بمنطقة أم بدة غرب، دون له بلاغ بالحادثة وباشرت الشرطة تحرياتها وألقت القبض على المتهم الأول وبالارشاد تم القبض على بقية المتهمين وبعد التحري معهم تم تحويل البلاغ إلى المحكمة التي أدانتهم بالسجن والجلد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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