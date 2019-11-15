دكتوراه مزورة في القانون

التاريخ: 15-نوفمبر-2019 فى : حوادث 14 مشاهدة تلقت مباحث مكافحة الفساد والتحقيقات المالية بلاغاً من شرطي يتبع للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية مكتب وزارة التربية، أفاد في بلاغه بأن أحد المتهمين تقدم بشهادة ثانوية مزورة وبموجب هذه الشهادة حصل على شهادة الليسانس من جامعة معروةف، وبموجب شهادة الليسانس حصل على شهادة الماجستير، وبموجب الماجستير حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة معروفة، ليتواصل التحري مع الحاصل على الدكتوراه المزورة، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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