العثور على جثة غريق بالبيتش ببراري

دونت شرطة البراري بالخرطوم بلاغاً من عريف شرطة أفاد في بلاغه بالعثور على جثة غريق بالبيتش ببري طافية داخل مياه النيل وبتلقي الشرطة للبلاغ اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ليتمكن أفراد شرطة الدفاع المدني من انتشال الجثمان وتحويله إلى المشرحة لتحديد أسباب الوفاة.

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ويتابع أفراد المباحث الإجراءات للتعرف على هوية المتوفي للوصول إلى أسرته ويتابع المتحري إجراءات البلاغ، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)