ماعز يتسبب في إصابة مواطنين بالأذى الجسيم

تلقت شرطة الفتح بمحلية كرري بلاغاً من أحد المواطنين يقيم قرية الكراديم، أفاد في بلاغه بأن متهمين بإرشاده تعدوا عليهم وسببوا الجراح له ولبعض المواطنين لتقوم الشرطة بإسعافهم لتلقي العلاج بالمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

ومن خلال التحري بحسب صحيفة الدار، اتضح بأن أحد الأفراد من الشاكين قد حضر إلى المنطقة الفاصلة مع قرية المتهمين للبحث عن ماعز مفقود فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وسببوا له الأذى، ليحضر عدد من أبناء قبيلته مما أدى لحدوث المشاجرة لتقوم الشرطة باحتواء الخلاف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)