نبيل أديب: بدء التحقيق في فض الاعتصام خلال يومين

التاريخ: 15-نوفمبر-2019
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كشف رئيس لجنة التحقيق المستقلة، في أحداث فض الاعتصام، نبيل أديب عن بدء اللجنة أعمالها خلال اليومين المقبلين، في وقت أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك حرص الحكومة على توفير المطلوبات اللوجستية والفنية للجنة.
وقال نبيل أديب في تصريحات صحفية، عقب لقاء جمعه مع عبد الله حمدوك بحسب صحيفة الوطن أمس “الخميس”، إن اللجنة ستبدأ أعمالها بعد استكمال المطلوبات اللوجستية خلال اليومين المقبلين من خلال الاتصالات المختلفة، ومقابلة الشهود، مجدداً حرص اللجنة على العمل بمبدأ القانون، وإدارة التحقيق بكل نزاهة وحياد واستقلالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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