نقابة التعليم بالخرطوم تنظم وقفة للمطالبة بإقالة وزير التربية

التاريخ: 15-نوفمبر-2019
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نظمت النقابة الفرعية لعمال التعليم العام بولاية الخرطوم أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة امتحانات السودان، حيث احتشد حوالي ألف معلم ومعلمة وهم يرددون هتافات ويرفعون لافتات تطالب بإقالة وزير التربية بسبب تصريحاته السالبة حول الشهادة السودانية.
وخاطب المحتجين نائب الأمين العام لنقابة التعليم عثمان عبد الصادق بحسب صحيفة الصيحة، مطالباً باعتذار الوزير أو إقالته.
وعبر عدد من المشاركين في الوقفة عن سخطهم البالغ لتصريحات الوزير وانعكاساتها السالبة على سمعة الشهادة السودانية، ومخاوف الطلاب الممتحنين للعام المقبل من تداعيات قرارات الوزير، وتأثير الصراعات السياسية على العملية التعليمية بشكل عام، وتوقع بعض المعلمين عدم استقرار العام الدراسي في ظل حالة الاحتقان التي تمر بها الوزارة حالياً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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