اتحاد العمال يعترض على إعفاء قيادات بالخدمة المدنية

قطع اتحاد العمال بأن حديث وزير المالية عن زيادة الأجور غير معتمد بالنسبة لهم، لعدم الجلوس معهم، بالإضافة إلى عدم تحديد مبلغ وزمن تنفيذ الزيادة.

وقال أمين علاقات العمل خيري النور في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن الوضع المعيشي الآن صعب جداً في ظل ثبات الأجور، وأضاف أن الاتحاد يطالب بالزيادة دون رفع الدعم عن السلع، وتابع إذا تم رفع الدعم سنعيد النظر في المقترح الذي قدمناه لزيادة الأجور، وأوضح أن الاتحاد حدد مبلغ (8778) جنيه كحد أدنى للأجور، لافتاً إلى أن النقابات القائمة الآن شرعية، رافضاً أي تدخل حكومي في العمل النقابي.

Advertisements

وأشار خيري إلى بدء تحركات من بعض الأحزاب السياسية ومنسوبين لـ”قوى الحرية والتغيير” لمحاولة سحب الثقة من بعض النقابات عبر إجراءات اعتبرها ضد الحركة انقابية، معترضاً على قرارات إعفاء القيادات والعاملين في الخدمة المدنية وأعتبرها ممارسات شائهة من الوزراء تجاه العاملين وغير مقبولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)