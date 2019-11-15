(350) مليون دولار من صندوق النقد العربي للسودان

التاريخ: 15-نوفمبر-2019
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كشف صندوق النقد العربي عن خططه لدعم الاقتصاد السوداني بتمويل يقدر بنحو (350) مليون دولار منها قروض وتسهيلات تجارية وبناء قدرات ومساعدات فنية.
وإلتقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور إبراهيم أحمد البدوي ببعثة صندوق النقد العربي بالخرطوم أمس بحسب صحيفة آخر لحظة، وأعلن رئيس بعثة الصندوق أحمد أبوبكر البدوي عن بدء برمجة التمويل للسودان بإطلاق قرض تعويضي بما يعادل (110) مليون دولار خلال نوفمبر الجاري فيما يتم تنفيذ قرض عادي في الربع الأول من العام 2020م بما يعادل (45) مليون دولار.
وأوضح البدوي أن خطة الصندوق تتضمن دعم السودان بما يعادل (80) مليون دولار أخرى حتى نهاية العام 2020م ، وقال البدوي أن سقف تمويل التجارة المتاح للسودان في الصندوق يبلغ (70) مليون دولار ، مؤكداً استعداد الصندوق للإسهام في كافة الأصعدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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