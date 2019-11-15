إعفاء مدير عام البنك الزراعي

التاريخ: 15-نوفمبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك قراراً أمس بإعفاء صلاح حسن أحمد من وظيفة مدير عام البنك الزراعي السوداني، وذلك بناءً على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي. Advertisements ووجه القرار وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والبنك الزراعي السوداني والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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