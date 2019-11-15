بالصورة: الكشف عن حقيقة ما أدهش المواطنيين في سماء القضارف

أدهش ظهور مجموعة نجوم كبيرة بمنطقة الحواتة بالقضارف شرقي السودان، ليل الخميس، تتحرك من الشمال إلى الجنوب، لم يجدوا لها تفسيراً، أدهشت مواطني القضارف، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).

وكشف وزير الاتصالات السابق إبراهيم الميرغني، حقيقة أقمار ( أيلون ماسك) التي زينت سماء شرق السودان، موضحاً أن: سلسلة الأضواء المتتالية التي تمت مشاهدتها في سماء شرق السودان في الايام القليلة الماضية، هذه الأضواء عبارة عن 60 قمر صناعي تابع لشركة SpaceX تم اطلاقها إلى الفضاء عبر صاروخ فالكون 9 وهي ضمن إطار التجربة لتقديم خدمة الانترنت بسرعة خيالية وبسعر متاح للجميع.

وكانت رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تبادلوا صور الأقمار بدهشة دون ان يجدوا لها تفسير علمي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)