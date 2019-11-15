النائب العام يُشكِّل لجنة للتحقيق في إعدام ضباط (28 رمضان)

التاريخ: 15-نوفمبر-2019
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أصدرت النيابة العامة قراراً قضى بتشكيل لجنة تحقيق في إعدام (28) ضابطاً من القوات المسلحة في الرابع والعشرين من أبريل من العام 1990، وضمت اللجنة كلاً من وكيل أعلى نيابة حيدر حسن عبد الرحيم رئيساً، وكيل ثالث نيابة أبشر دلدوم الختيم عضواً ومقرراً، بجانب عضوية إقبال أحمد علي المحامي، وصالح بشرى محمد عمران، وممثل الشرطة.
ووفق القرار فإنه تم تكليف اللجنة بالتحقيق في إعدام (28) ضابطاً من القوات المسلحة في أحداث الثامن والعشرين من رمضان/ 24 أبريل 1990، وتحديد الوقائع والملابسات، بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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