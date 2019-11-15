عااجل..مدرب إيطالي في طريقة للمريخ بديلا للجزائري

السودا اليوم : كشفت مصادر عالية الثقة عن أن مجلس المريخ اجري اتصالات مع مدرب إيطالي لقيادة الفريق خلال الموسم القادم إلى جانب لاعب محترف كبير سيصل البلاد ليحل محل مدرب المريخ الجزائري آيت الذي تم تسوية معه مساء أمس الأربعاء وقالت ذات المصادر ان احد الاقطاب المريخاب المقيمين في السعودية قام بسداد قيمة الشرط الجزائي للمدرب الجزائري وتكفل بصفقة المدرب الجديد وابان ذان المصدر ل (سودانا فوق) ان القطب المريخي تلقى وعدا من المدير التنفيذي للنادي الأحمر مدثر خيري بأن يتم تعينه مسوؤلا للاستثمار

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