صور شهداء الثورة على أغلفة (كراسات)

الخليج 365 :

نشرت مجموعة خيرية على “الفيس بوك” مجموعة من (الكراسات) وضعت على أغلفتها صور شهداء الثورة، تم توزيعها على عدد من الطلاب في مدارس مختلفة حتى نفذت الكمية التي تمت طباعتها.

وهم الآن بصدد طباعة مجموعة أخرى من الدفاتر وتوزيعها كصدقة جارية لأرواح شهداء الثورة من الشباب. فيما تفاعلت مجموعة كبيرة مع المبادرة ووصفتها بالجيدة وأنها تحمل الوفاء والتقدير للشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للثورة، مؤكدين دعمهم لتلك المبادرة الطيبة وأن تتواصل في أعمالها الخيرية باسم الشهداء.