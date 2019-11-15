الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي يقدم لأميرة الجنوبية فرصة العمر بالولايات المتحدة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
خصصت الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي أميرة علي الجنوبية بالولايات المتحدة الامريكية فيديو مباشر للترويج لحفل الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي حيث أوضحت بأنها تلقت دعوة منه لحضور حفله بولاية ماتشجن حيث قالت:(دا حفلة كابلي عزمني وأنا حامشي الحفلة) وذلك يوم السادس والعشرين من نوفمبر الجاري ، مشيرة إلى أنها فرصة العمر لمقابلته.
وخلال الفيديو المباشر تناولت أميرة العديد من القضايا التي تخص الثورة السودانية وضرورة دعم حكومة قوى الحرية والتغيير إضافة إلى حديثها عن مفهوم الحرية ، مشيرة إلى أنها لا تعني الفوضى ضاربة المثل بالحرية التي يتمتعون بها كمهاجرين حاصلين على الجنسية الأمريكية.
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