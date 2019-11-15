بوتين يكشف معلومات هامة عن صفقة توريد “إس 400” الروسية إلى الهند

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن عملية توريد منظومات “إس-400” للهند تجري بحسب المخطط، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، لم يطلب تسريع هذه العملية.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي بعد قمة بريكس: “فيما يتعلق بتوريدات إس-400، فهي تجري حسب المخطط، الزميل الهندي لم يطلب تسريعها. كل شيء يجري على ما يرام”.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أعلن في شهر سبتمبر الفائت أن الهند قامت بدفع مقدم عقد توريد منظومة إس-400، وأن التوريد سيتم وفقا للجدول الزمني المحدد.

وقال بوريسوف، في مقابلة مع قناة “روسيا 1″، في معرض حديثه عن عقد توريد منظومة إس-400 للهند: “تم دفع مقدم التعاقد، وسيتم التوريد وفقا للجدول الزمني المحدد، في اعتقادي، سيكون خلال 18-19 شهرا”.

في وقت سابق، قال نائب مدير الخدمة فلاديمير دروجوف إن روسيا تأمل في الحصول على مقدم من الهند لمجمعات إس-400 بحلول نهاية العام، وفي هذه الحالة يمكن أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2020 ، وأن تكتمل بحلول عام 2025. في نهاية شهر أغسطس/ آب، أخبرت الخدمة الصحفية لإف إس في تي إس وكالة “سبوتنيك” أن البلدين قد قاما بتسوية المشكلة مسبقًا.

في أوائل أكتوبر 2018 ، وقعت روسيا والهند عقدًا لتوريد خمسة أفواج من أحدث أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إس-400 وسيكلف نيودلهي 5.43 مليار دولار.

سبوتنيك