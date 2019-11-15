الرئيس اللبناني يكشف عن أول أهداف الحكومة التي سيتم تشكيلها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن مطالب المتظاهرين هي من أول أهداف الحكومة العتيدة التي سيتم تشكيلها في القريب العاجل.

وأشار إلى أن التعاطي مع المستجدات يتمّ انطلاقاً من المصلحة الوطنية التي تقتضي تعاونًا مع الجميع للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف “نأمل في إمكانية ولادة الحكومة خلال الأيام المقبلة بعد إزالة العقبات امام التكليف والتأليف”، وفق موقع “الجديد”.

وفي سياق متصل، نفى مصدر مطلع لوكالة “مستقبل ويب” أن يكون هناك لقاء قريبا بين سعد الحرير والوزير جبران باسيل.