“سرايا القدس” الفلسطينية تعلن استعداد كافة الوحدات العسكرية للقتال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن الناطق باسم سرايا القدس، أبو حمزة، أن قوات سرايا القدس تعمل ضمن منظومة عسكرية متكاملة وأن كافة الوحدات العسكرية جاهزة للقتال.

رام الله – سبوتنيك. وقال أبو حمزة في بيان: “اغتيال القائد المجاهد بهاء أبو العطا لن يزيدنا إلا قوة وصلابة. قيادة السرايا في اجتماع وتقييم دائم لما يجري في الضفة وغزة والقدس”.

كما أعلن أبوحمزة دخول الصاروخ من طراز براق 120 الخدمة العسكرية، مؤكدا أن “أيادي مقاتلينا في كافة الوحدات العسكرية ما زالت على الزناد وتعمل وفق منظومة عسكرية متكاملة وهي رهن إشارة قيادة الحركة”. المادة السابقة غانا تصدم جنوب أفريقيا في تصفيات الأمم المقالة القادمة الرئيس اللبناني يكشف عن أول أهداف الحكومة التي سيتم تشكيلها

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