غانا تصدم جنوب أفريقيا في تصفيات الأمم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حقّق منتخب غانا فوزًا غاليًا على ضيفه جنوب أفريقيا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت مساء يوم”الخميس” ضمن المرحلة الأولى لتصفيات أمم أفريقيا”كان” لحساب المجموعة الثالثة.

وأحرز أهداف المنتخب الغاني كلاً من توماس”36، ومحمد”80″، ليضع أوّل ثلاث نقاط في المركز الثاني خلف السودان الذي يتصدّر المجموعة بعد فوزه على ساوتومي بأربعة أهداف.

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وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة الأولى، حسم التعادل بهدفين مباراة مالي وغينيا، كما تعادل منتخب الكنغو والجابون من دون أهداف.

وضمن مباريات المجموعة الثامنة، اكتسح منتخب الجزائر ضيفه زامبيا بخمسة أهداف دون مقابل.

وسجّل الأهداف كلاً من رامي”44″،بغداد بونجاح”68″،العربي هلال”86″،بغداد بونجاح”90″.