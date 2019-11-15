قائد الجيش الإيراني: إيران منتصرة في أي مواجهة محتملة في المستقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن دول المنطقة لا يمكنها الاعتماد على الأجانب.

وقال موسوي: “إن أمن مضيق هرمز والخليج يمكن تحقيقه فقط من خلال بلورة حالة أمنية إقليمية، وليس من خلال تحالفات مزيفة، لذا فقد حان الوقت لإخراج الأجانب من المنطقة”، وذلك بحسب وكالة “فارس”.

وفي تصريح للصحفيين، اليوم الخميس، على هامش تفقده وحدات الجيش المتواجدة في محافظة بوشهر (جنوب غرب إيران)، قال اللواء موسوي إن بعض الأعداء قد يطلق تصريحات من خلال اعتماده على ترسانات أو أسماء أسلحة معينة، إلا أننا أثبتنا بأن إيران قادرة على الدفاع عن نفسها.

وأضاف اللواء موسوي أنه “وبفضل الاعتماد على شبانها المؤمنين والمبدعين قد حققت الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة معداتها الجوية والبرية والبحرية والصاروخية وستكون إيران هي المنتصرة في أي مواجهة محتملة في المستقبل”.

وأوضح اللواء موسوي بأن “أعداءنا وبسبب نزعتهم الاستكبارية وأطماعهم وطغيانهم يتصورون بأننا كالآخرين يمكنهم تطويعنا ودفعنا لتلبية مطالبهم”.

وتابع اللواء موسوي:

ليعلم الأعداء بأن الشعب الإيراني الأبي والقوات المسلحة الإيرانية لن يقبلوا أبدا بالذل والهوان، أو بتضعيف قدراتهم ولن يستجيبوا لمطالب هذه القوى الخاوية.

ورأى قائد الجيش الإيراني أن تطورات السنوات الأخيرة أثبتت أن الأجانب ليسوا موضع ثقة لدى دول المنطقة.