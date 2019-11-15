روسيا تطالب أمريكا بـ “إعادة حقول نفطية” إلى سوريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالبت روسيا بلسان ممثلها لدى الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة حقول نفطية سورية إلى سوريا.

وشدد دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة له أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة “تحرير سوريا من الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي”، مشيرا إلى أن هذا المطلب ينطبق على قوات أمريكية وضعت حقولا نفطية سورية تحت مراقبتها، منوها إلى أن النفط السوري ليس ملكا للولايات المتحدة.

ولفت ممثل روسيا إلى أن ما تفعله الولايات المتحدة يبدو نهبا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في أكتوبر/تشرين الأول، قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا. ثم أعلن الرئيس الأمريكي أن بعض العسكريين الأمريكيين يبقون في سوريا “لحماية النفط” من تنظيم “داعش”.

وفي وقت لاحق أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه يرى أن الولايات المتحدة تستخدم أموال النفط السوري لدعم مجموعات مسلحة موالية لها.