تدهور الحالة الصحية لـ”موسى هلال” ورفاقه بالمعتقل

أعلن مجلس الصحوة الثوري أمس، أن زعيمه موسى هلال وأنجاله ورفاقه، تدهورت حالتهم الصحية لدخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، منذ يوم الإثنين الماضي، احتجاجاً على تطاول اعتقالهم دون مسوغ قانوني.

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وقال بيان صادر عن المجلس بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، (نفذ الشيخ موسى هلال عبد الله، مؤسس ورئيس مجلس الصحوة الثوري، وجميع أسرى ومعتقلي مجلس الصحوة الثوري في المعتقلات والسجون والزنازين بالخرطوم إضراباً مفتوحاً عن الطعام، منذ مساء الاثنين من هذا الأسبوع، رفضاً لاعتقالهم واستمرار العبث الكيدي ضدهم دون أي مسوغ قانوني)، وأضاف، (كل التهم الموجهة إليهم تتعلق بمقاومة ومعارضة النظام البائد وتكوين تنظيم قوري معارض، وكل هذه التهم الآن أصبحت شرفاًُ نضالياً تتماشى مع أعمال وحراك ثورة ديسمبر المجيدة، وليست جريمة يعاقب عليها).

وأشار البيان إلى أن ثلاثة من المعتقلين وهم: فتحي موسى هلال ، والتهامي آدم عيسى، وعبد الباسط موسى هلال، في حالة خطرة وأوضاع صحية بالغة الصعوبة، جراء الإضراب عن الطعام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)