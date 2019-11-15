اتّجاه لتطبيق نظام (لأقاليم) وإلغاء الحكم اللا مركزي

كشف وكيل وزارة ديوان الحكم الاتحادي حسّان نصر الله علي، عن اتجاهٍ قوي لدى حكومته لإعادة تطبيق نظام (الأقاليم) في السودان، وإلغاء نظام الحكم اللا مركزي القابض.

وقال حسّان لمصادر، إنّ هنالك خيارين مطروحين الآن بطاولة الحكومة لإدارة الحكم، منها النظام الفيدرالي السائد، والنظام الإقليمي الذي سيقود لتقسيم السودان إلى (أقاليم) بدلاً من ولايات.

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وأضاف: (ما زال هنالك نزاع بالسودان حول السّلطة وتطبيق الديمقراطية، آن الآوان للتخلّض من القبضة المركزية بترك الشعب ليحكم نفسه).

وأقرّ حسّان بحسب صحيفة الصيحة، بممارسة التهميش على الولايات في النظام السابق. وقال (رغم أنّ دستور 2005 كان من أفضل الدساتير، لكّن صاحبته أخطاء في الممارسة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)