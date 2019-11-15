تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * نعمات: إحالة البشير لـ”الجنائية” ليس من اختصاص القضاء * غازي: مُلاحقة مُدبري “انقلاب 89” تصفية للخصومة وتغطية للفشل * النائب العام يُشكل لجنة للتحقيق في إعدام ضباط (28 رمضان) * اتجاه لتطبيق نظام (الأقاليم) وإلغاء الحكم اللامركزي * نقابة التعليم بالخرطوم تنظم وقفة للمطالبة بإقالة وزير التربية * (337) مليون دولار من الصندوق العربي والبنك الأفريقي للسودان آخر لحظة: * لجنة تحقيق في قضية ضباط أعدموا في التسعينيات * الشعبي يطالب بمحاكمة “التغيير” بتهمة الانقلاب على “البشير” Advertisements * القضاء: تسليم “البشير” للجنائية ليس من اختصاصنا * اضراب عن الطعام.. تدهور حالة هلال الصحية * اتحاد العمال: لا نعتمد حديث وزير المالية بشأن زيادة الأجور * احتجاجات بالخرطوم.. وتحذيرات من موجة طقس سيئ اليوم الدار: * موسى هلال ورفاقه يضربون عن الطعام * بأمر النائب العام.. لجنة للتحقيق في إعدام (28) ضابطاً سودانياً * غازي صلاح الدين: محاكمة مدبري الانقلاب تصفية سياسية * رئيسة القضاء مولانا نعمات: إحالة “البشير” للجنائية ليس من اختصاص القضاء * الإرصاد تحذر المواطنين من موجة طقس سيئ تضرب البلاد * تفاصيل مثيرة حول اختطاف طفلة واستغلالها في تجارة المخدرات الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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