“دول الحصار” تتراجع عن موقفها بشأن بطولة “خليجي24” في الدوحة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية مساء الثلاثاء، أن بطولة كأس الخليج لكرة القدم خليجي24 المقررة في الدوحة، ستشهد مشاركة المنتخبات كافة، بعد عدول السعودية والبحرين والإمارات عن عدم خوض منافساتها التي كان من المقرر أن تنطلق في 24 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، بمشاركة خمسة منتخبات فقط هي الكويت وعمان والعراق واليمن بالاضافة الى قطر المضيفة.

بدورها ذكرت “قنوات الكاس” الرياضية القطرية، بحسب شبكة الجزيرة القطرية، أن اتحاد كأس الخليج سيعقد اجتماعا غداً الأربعاء لإعادة نظام المجموعات لبطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها 24 بعد تراجع عدد من المنتخبات (لم تسمها) عن قرار عدم المشاركة.

وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر إن هذه المعلومات حصلت عليها “من مصادر خاصة”.

وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية فسيعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، في الدوحة، اجتماعاً طارئاً لبحث عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والخاصة بـ”خليجي 24″، على أن يصدر الإعلان الرسمي لمشاركة “الثلاثي” على إثره، بحسب مصدر موثوق قريب من ملف البطولة، ليرتفع بالتالي عدد الدول المشاركة إلى ثمانية.

وبعودة مشاركة “الثلاثي” سيتم إجراء قرعة جديدة وفق النظام السابق الذي يتمثل في توزيع المنتخبات الثمانية على مجموعتين، تضم كل منها أربعة فرق، على ان تقام المنافسات في الموعد المحدد سابقاً.

الجدير ذكره أن البطولة شهدت ارتفاع عدد المنتخبات إلى 8، بدءاً من النسخة الـ17 في الدوحة العام 2004، وباتت الدورة تقام بنظام توزيع الفرق على مجموعتين يتأهل منهما صاحبا المركزين الأول والثاني الى الدور نصف النهائي، على ان يلتقي الفائزان فيه في المباراة النهائية.

وكان الاتحاد القطري للعبة أكد في بيانات صحافية سابقة ترحيبه بمشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في أي وقت يسبق انطلاق البطولة.

وتصدر هاشتاغ #خليجي_24 موقع “تويتر” بدول الخليج، في أعقاب الكشف عن عدول السعودية والبحرين والإمارات عن عدم المشاركة في البطولة.