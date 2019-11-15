وحيثيات محاكمة.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

– أستاذ

والشيوعي يحاكم الإنقاذ على إعدامات رمضان

(ع)

– أستاذ (ع)

– .. نعم.. وبالمادة ذاتها في القانون السودان يحاكم الشيوعي على قتلى ود نوباوي.. وقتلى الجزيرة أبا وقتلى بيت الضيافة.. والقتلى من القوات المسلحة أيام كان الشيوعي يدعم قرنق

– والشيوعي يمكنه أن يحاكم نميري على إعدامات الشجرة.. بطريقة (كرمويل)

– وفي تاريخ إنجلترا.. القضاء/ بعد عودة الملكية/ يحاكم الهيكل العظمي للثائر كرمويل.. ويحكم على الهيكل العظمي بالإعدام ويشنقونه بالفعل

– مثلها عبود يحاكمه أهل اللواء حامد والآخرون والذين قاموا بانقلاب ضد عبود

– ومثلها انقلابات يضج بها كتاب يسمى (العسكر والسياسة في السودان)

– وهناك لم يبق حزب إلا وله انقلابه

– ومن يقف بعيداً هو.. القانون

– وما يجري الآن.. وغداً هو

: قانون يفصل على جسم قحت.. ظبط

-و.. و

– واعتقال الإنقاذيين آخرهم السنوسي وعلي الحاج بتهم ( القيام بانقلاب)

– والشيوعي يحاكم الانقلابيين هؤلاء لأن قحت جاءت بدعوة كريمة من السودان

– وشخصيات المسرحية السودانية التي نسرد بعضها أمس.. بعضها هو

: الحركات المسلحة.. تفصل قانونها.. وما دام الآخرون آخرين .. فهم بالضرورة أعداء

– وبالضرورة .. مجرمون

– وعبود مع الشيوعيين .. أيام المجلس المركزي

– وأكتوبر غليان.. حكومته بها تحالف كل صباح مع جهة تختلف كل صباح

– ونميري مع الشيوعيين ثم مع البعثيين .. ثم مع الإسلاميين ثم ضد الإسلاميين .. ثم

– والانتفاضة تكرار لفوضى أكتوبر

– ثم الإنقاذ مع الإسلاميين ثم مع الجنوب ثم مع الحركات المسلحة ثم انشقاق.. ثم انشقاق آخر.. ثم

– ثم حكومة قحت.. وبرنامجها هو ضرب.. ضرب.. ضرب

– ثم محاكمات قانونها يفصل على ما تريده شهوة الانتقام .. ظبط

– ..معها.. الحركات المسلحة تبلغ ستة وثلاثين حركة كل منها ضد الآخرين.. وضد الدولة

– ومعها.. السودان الدولة الوحيدة في الأرض التي لا يوجد بها قانون للخيانة العظمى

– ولا دستور دائم

– ولا محاكمة واحدة لمسؤول واحد في تاريخه كله

– ومن يحاكم الآخرين يحاكمهم لأنه (مسلح)

– ومعها

– كل حزب ما أن يفقد السلطة حتى يسرع للعالم يحرضه ضد السودان

– ومعها.. الآن.. جمهور ما يديره هو أضخم موجة للأكاذيب القذرة في تاريخ السودان

– لهذا.. أستاذ.. يدهشنا أن تشعر أنت بالدهشة لإعلان الشيوعي أنه سوف يحاكم من حاكموا أهل انقلاب رمضان

– يبقى أن من يطلق التصريح هذا هو أحد وزراء حمدوك

– وسلسلة أعمال وأقوال وزراء حمدوك هي الآن ما يطلق الطرفة الشهيرة على الشبكة

– وفي الطرفة

صاحب البيت مع ضيوفه يجلسون للعشاء.. في الظلام والتيس ينفلت من القيد ويقفز وسط الجالسين و(يجوط) الصواني وصاحب البيت الذي يسقطه التيس يصرخ

: آناس.. امسكوا التيس

– وابنه حماد يقفز خلف التيس وما يفعله حماد بالعشاء ذاته يجعل صاحب البيت يصرخ

– آناس .. التيس خلوه امسكوا حماد

– والطرفة تقول إن حمدوك الآن.. بعد ما يفعله وزراؤه يصرخ

– آناس.. الدولة العميقة خلوها.. امسكوا الوزراء